Maior roda gigante da América Latina será inaugurada em SP: fotos

A "Roda São Paulo", que está sendo montada no Parque Candido Portinari, na zona oeste da capital, será a maior roda gigante da América Latina. Com área de 4,5 mil metros quadrados, o espaço, localizado ao lado do Parque Villa-Lobos, integra uma série de ações do Governo do Estado de São Paulo para revitalizar a região do Rio Pinheiros.