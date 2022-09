Morre a rainha Elizabeth II, aos 96 anos: "Pacificamente", diz comunicado

Outro compromisso importante sem sua presença foi com a abertura do parlamento do país, no Palácio de Westminster. A causa da ausência foi declarada como ‘problemas de mobilidade’ e, em seu lugar, o príncipe Charles fez o tradicional discurso de inauguração do ano legislativo, em maio. Além disso, a nova primeira-ministra do Reino Unido, Liz Truss, foi empossada, no dia 6 de setembro, por Elizabeth II, mas em Balmoral, ritual que normalmente acontece no Palácio de Buckingham.