George completa nove anos e semelhanças com príncipe William só aumentam: compare!

Nos comentários, fãs apontam como George e Charlotte estão cada vez mais parecidos com William. No post atual, o pequeno lembra, até no sorriso, todos os traços do pai. "Que foto fantástica! George se parece tanto com o pai", escreveu um seguidor. "O futuro rei é idêntico ao outro futuro rei", brinca um fã, em alusão ao fato de George ser o próximo na linha de sucessão, logo após William.