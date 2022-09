Chá revelação que tingiu cachoeira de azul gera críticas e está em investigação: veja repercussão

De acordo com o Midiajur, a Secretaria comunicou que notificou o proprietário da área, que é privada, com o objetivo de saber quem foram os responsáveis pela ação e a origem do material lançado na água - a informação será crucial para que o caso seja ou não denunciado como crime ambiental. "A fiscalização irá apurar o dano ambiental do material lançado na água. Havendo crime ambiental, os responsáveis serão autuados e poderão responder por crime ambiental", afirmou o órgão público.