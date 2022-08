Por que o YouTube fez a Dra. Sandra Lee, a "Rainha dos Cravos", perder uma fortuna?

Lee sente estar ajudando a combater uma batalha de desinformação médica ao atuar com informação dermatológica nas redes. Além das barreiras de anúncios, a médica também lamentou sua queda de audiência, que também tem ocorrido no TikTok pelo mesmo tipo de restrições. "Elas (plataformas de redes sociais) esperaram ficar grandes o suficiente para então poderem reprimir e fazer restrições. (...) Eles mudaram as regras do nada", afirmou. Atualmente, na tentativa de reverter a situação financeira, a dermatologista vende assinaturas para conteúdo exclusivo em seu canal.