9 famosas que mostram o rosto sem maquiagem e nos ajudam a entender o que é real

Apesar de ter chegado à fama muito jovem, Eliana não se deixa abalar pelo "peso" de ter se transformado diante do público com o passar dos anos. Ao aparecer sem filtro ou maquiagem em uma publicação no Instagram, a apresentadora demonstrou orgulho de sua beleza real. “Resolvi postar esta foto porque ela me revela do jeito que sou e como mais gosto de viver, sem grandes produções, livre, leve e natural”, escreveu na legenda da imagem.