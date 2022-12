Mauricio de Sousa foi 2 vezes viúvo e teve 10 filhos: hoje Mônica e Magali trabalham com ele

Anos depois, Mauricio de Sousa teve as gêmeas Vanda e Valéria, fruto de seu segundo casamento, com Vera Lúcia Signorelli (foto acima), morta em um acidente de carro. O cartunista conheceu sua terceira esposa, Alice Keiko Takeda (foto abaixo), durante uma viagem ao Japão e, juntos, tiveram mais três filhos: Marina, Mauro e Mauricio Takeda. O cartunista ainda é pai de Marcelo de Souza, de uma relação com uma ex-funcionária.