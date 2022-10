Festão "anos 2000" de Gio Ewbank teve até “homenagem” à polêmica de Noronha: detalhes

A decoradora Roberta Niemeyer foi a responsável pelos ambientes do evento, que teve como cor principal o rosa. Na entrada, vários arcos de LED recebiam os cerca de 400 convidados, que passavam por vários ambientes temáticos. Um destes ambientes, inclusive, era um espaço instagramável, com um letreiro do “Surubão de Noronha”, alusão ao boato de envolvimento grupal entre diversos famosos que teria acontecido em 2019 na pousada que Gio e Bruno Gagliasso têm em Fernando de Noronha.