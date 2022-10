Famosos respondem após comentário homofóbico de Cássia Kis: "Pais adotivos darão amor"

“Mulher com mulher, homem com homem, tem essa ideologia de gênero que a gente já está vendo dentro das escolas. [...] O que está por trás disso? Vai destruir a família, só? Não! Vai destruir a vida humana, né, porque que eu saiba, homem com homem não dá filho, mulher com mulher também não. Como é que a gente vai fazer? Se você tem um casal gay, é uma coisa quando querem adotar uma criança – mas e quando não tiver criança? Afinal de contas, isso ainda é gerado dentro do útero de uma mulher”, disse Cássia.