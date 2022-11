Fátima Bernardes já foi casada antes de Bonner: ele "a cantou" quando ainda era comprometida

Em agosto de 2016, o Brasil todo foi surpreendido com a notícia de que Fátima Bernardes e William Bonner haviam anunciado a separação. Na época, a jornalista já tinha deixado a bancada do “Jornal Nacional” (Rede Globo), mas a imagem dos dois juntos ainda era muito forte na mente do público. O fim do casamento de 26 anos, portanto, gerou grande comoção.