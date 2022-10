De jovem musa a musa grisalha: forma como Gloria Pires se aprecia em qualquer idade inspira

Com 59 anos, Gloria Pires é a prova de que ser musa em qualquer idade é possível e não tem necessariamente nada a ver com se manter jovem. Ela, que é muito reconhecida por sua beleza desde a juventude, celebra todas as fases de sua vida, abraçando com muita tranquilidade as características da passagem do tempo sem ceder a padrões estéticos no processo.