Mulher que esteve com Pelé até seus ultimos dias era seu "amor definitivo": conheça a história

Com a morte de Pelé, que faleceu em 29 de dezembro de 2022 após um mês de internação por complicações de um câncer colorretal, a grande família de Edson Arantes do Nascimento encarou o luto unida – e uma das integrantes, totalmente acolhida pelos filhos do Rei do Futebol, é Marcia Cibele Aoki.