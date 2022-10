Rafa Justus comove ao homenagear mãe de Tralli após morte da “avó que a vida deu”

Após Ticiane Pinheiro anunciar no Instagram a morte da sogra, mãe de César Tralli, a filha da apresentadora, Rafa Justus, fez uma bela homenagem no próprio perfil. Apesar de não ser neta de sangue de Edna Tralli, a jovem afirmou que a considera a mãe do padrasto uma avó - e comoveu muito com as palavras delicadas que dedicou à ela.

Homenagem de Rafa Justus à mãe de Tralli



Recentemente, Ticiane Pinheiro usou seu perfil no Instagram para lamentar a morte da sogra, Edna Tralli - e ela não foi a única a homenagear a mãe de César Tralli. Também na rede social, Rafa Justus mostrou que, além de ser bem próxima do padrasto, também era bem próxima de Edna - tudo com uma homenagem para lá de especial. Leia:

Veja abaixo:

Pensa 'numa' mulher de coração gigante, que não arruma intriga, que é superamorosa e que é uma superavó! Essa era ela, Edna Tralli, a avó que a vida me deu, tive um privilégio enorme de conviver com você e aprender tanto! Me despedir assim do nada muito difícil, estou sentindo muito a sua falta já! Descanse em paz, minha fada madrinha. Te amo e sempre te amarei, do fundo do meu coração, de onde é que você esteja. Obrigada por tudo!