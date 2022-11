Irmã mais nova das gêmeas Olsen hoje é a mais famosa da família, mas ainda as tem como inspiração

Em 2017, ao ser questionada sobre o que tinha aprendido com as irmãs mais velhas, Elizabeth afirmou: “Quando eu estava dando minhas primeiras entrevistas, dizia um monte de besteiras porque achava que ninguém ia ler. E elas me diziam: ‘Bom, mesmo que ninguém leia, eles podem usar essa frase fora de contexto no futuro'”, contou à revista Modern Luxury. Isso fez com que a atriz ficasse mais atenta a suas palavras e certamente agradece por isso até hoje.