Emocionado, Marcello Antony relata que 1º filho era soropositivo antes da adoção: “Negativou comigo”

Em entrevista a Serginho Mallandro e Renato Rabello, o ator Marcello Antony se emocionou muito ao relembrar a chegada do primeiro filho, Francisco. Fruto do relacionamento que ele teve com a ex-esposa, Mônica Torres, Francisco foi adotado aos nove meses de idade e tinha diversos problemas de saúde, incluindo o fato de ser soropositivo, ou seja, uma pessoa com HIV.