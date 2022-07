Mariana Goldfarb posta foto inédita com Cauã, Grazi e Sofia e encanta a web: "Família"

Há anos, tanto Grazi Massafera quanto a atual de seu ex-marido, Mariana Goldfarb, falam sobre ter uma boa relação e encantam a web com interações virtuais. Recentemente, porém, elas foram além: em seu Instagram, a atual esposa de Cauã Reymond compartilhou um registro de um momento em família no qual não apenas aparece com Grazi, mas com Cauã e a pequena Sofia - algo que deixou a web maravilhada.