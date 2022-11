Relação do marido de Preta Gil com neta da cantora é linda: “Me fez virar avô do nada”

“Hoje é dia do nosso raio de Sol! Que me fez virar avô do nada e eu sou sim! ‘Quem é o saquinho de vacilo do vovô?’. ‘Eeeu!’. Hahahaha. Que você seja muito, muito, muito feliz sempre! Eu amo esse vídeo que ela quis ensaiar pra dançar no dia da festa! Vovô ama muitãozão!”, derreteu-se o rapaz de apenas 33 anos.