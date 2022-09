Romeo faz surpresa linda para a irmã mais nova e Mion vibra: “Passo rumo à independência”

Em celebração ao aniversário da irmã mais nova, Donatella, Romeo Mion, filho mais velho de Marcos Mion e Suzana Gullo, preparou uma linda surpresa. Conforme documentado pelo apresentador em seu perfil no Instagram, o jovem presenteou a irmã com uma cartinha – e, ao compartilhar o ato do filho com o público, Mion o exaltou, reforçando a importância de um ato como este para Romeo.