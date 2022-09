Mesmo dona de mansões, Simone é "gente como a gente": 6 momentos que provam

“Uma parcelinha é bacana demais”

Em um vídeo descontraído no qual aparece tomando café, Simone revelou que tudo o que tem, de roupas a sapatos, de bolsas a carros, foi adquirido por meio de parcelamento. Segundo a famosa “uma parcelinha é bacana demais”. A cantora admitiu que gosta muito de gastar, mas que “compra tudo no carnê”, até mesmo quando traz coisas do exterior. Ela contou que faz as compras aqui no Brasil, parceladas, e busca os produtos durante suas viagens. “À vista não tem condições, ainda mais em dólar”, brincou.