Com câncer, Simony relata momento em que ficou careca: filho teve muita coragem

Enfrentando um câncer colorretal anunciado ao público em agosto, a cantora Simony falou recentemente sobre as dores e a beleza do momento em que decidiu raspar os cabelos. Duas semanas após iniciar o tratamento com quimioterapia, ela começou a perder os fios e optou por acabar com o sofrimento de vê-los caindo – algo que a levou a viver um momento bonito com o filho mais velho, Ryan.