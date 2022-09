Whindersson dá presente de R$ 60 mil a fãs em terra natal: “Honra os valores do nordestino”

Na legenda, ele deixou claras as intenções. “’Jamais volte pra as quebrada de mão e mente vazia’, é o que diz Emicida. [...] Chuva de Jordan para os meus”, escreveu o humorista, que fez o público vibrar com a atitude. “Brabíssimo sempre”, escreveu uma fã. “Perfeito”, disse outra. “Patrão é patrão”, disse mais uma. “Que orgulho! Você honra os valores do povo nordestino! Reconhecer suas raízes e nunca virar as costas para os nossos!”, disse outra.