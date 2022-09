JLo abre álbum de casamento com Ben Afleck: foram 3 dias de comemoração luxuosa

“Choveu no pôr do sol todos os dias daquela semana. Todo mundo estava preocupado com o calor, com os bichinhos, os detalhes, se os convidados chegariam na hora, etc. Ah, e todos nós pegamos uma virose no estômago e estávamos nos recuperando até o fim da semana. Tudo isso e alguns outros imprevistos fizeram a loucura de um fim de semana de casamento. Mas a verdade é que eu nunca tive dúvida. A semana toda senti a calma e a certeza de que estávamos nas mãos de Deus...", disse a noiva.