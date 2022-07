Planta pode ser grande aliada na TPM: óleo e chá prometem reduzir cólicas e dor de cabeça

A função analgésica da planta é mais um dos benefícios para melhorar as cólicas, podendo ser encontrada no óleo essencial de hortelã-pimenta. "Ele age diminuindo a estabildade neural, que é a ação nervosa no organismo. Com atividade antiespasmódica, relaxa a musculatura do útero e evita as contrações", pontua a especialista.