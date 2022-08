Carta de Scooby revelou motivação para voltar ao surfe após acidente: "Eu tenho você"

No final de 2019, Pedro Scooby passou por um dos momentos mais desafiadores da sua carreira: no mar de Nazaré, Portugal, ele foi engolido por uma onda gigante.

Em uma carta aberta ao filho mais velho, Dom, meses depois, o surfista contou o que sentiu na ocasião em que viu a morte tão de perto e sobre o medo que teve de retornar ao mar após o acidente.

Carta de Scooby para Dom



No texto publicado por um fã-clube de Scooby, ele comparou a difícil situação com "uma máquina de lavar roupas".

Em um segundo você está deslizando sobre a água, domando a fúria do mar e manipulando as leis da natureza a seu favor. No segundo seguinte, você tem um prédio de oito andares feito de água sobre você. Você não sabe o que é esquerda ou direita, o que é céu e o que é chão. Você sente a pressão no peito e em cada centímetro da pele. E você não pode respirar, porque se você respirar, o oceano inteiro vai invadir os seus pulmões. E aí você já era. É essa a punição para quem surfa uma onda gigante e falha. Essa experiência poderia me fazer desistir desse esporte. Mas se eu desistisse, não seria eu. (...) Naquele momento, era difícil pensar em qualquer coisa. Eu estava prestes a desmaiar, mas aquele não era um bom dia para morrer. No último segundo possível, eu finalmente cheguei à superfície. E logo voltei a escutar vozes humanas.



Dom, fruto do casamento com Luana Piovani, estava com sete anos na época. Ele já mostrava seu gosto pelo mundo dos esportes e era firmemente apoiado pelo pai, que também compartilhou uma lembrança que viveram juntos.

O pequeno quis tentar fazer uma acrobacia para trás, mesmo com medo, em um parquinho.

Ela não apenas deu certo como também inspirou o atleta a voltar ao mar da região depois de apenas quatro dias do ocorrido.

Expliquei como o medo pode te impedir de concretizar coisas extraordinárias. E você concluiu do seu jeito.



O resultado foi ter conseguido surfar, com maestria, a maior onda da sua vida até então, embora antes ainda estivesse com receio. “E só existiu porque eu tenho você ao meu lado, me ensinando a viver”, disse Scooby.

No final, ainda reiterou o amor pelo esporte e por Dom. "Nunca é um bom dia para morrer. Mas quando esse dia chegar, espero que seja no mar, um desaparecimento tranquilo, sem sofrimento. E que você tenha orgulho do que eu fiz e de quem eu fui. Porque eu tenho muito orgulho de você, Dom, meu filho.

Leia abaixo na íntegra: