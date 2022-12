Antônio, o "bebê caramelo" de Igor Rickli e Aline Wirley, já está um meninão estiloso: fotos atuais

Igor Rickli e Aline Wirley começaram a namorar em 2010 e, dois anos depois, mesmo sem oficializar a união, passaram a viver juntos. Em setembro de 2014, o casal celebrou a chegada de Antônio, primeiro filho, que carinhosamente receberia o apelido de “bebê caramelo”. Hoje com 8 anos de idade, o menino está lindo, enorme e é a mistura perfeita do pai com a mãe. Veja as fotos: