Tatá se declara para Clara: "A pessoa que mais me faz rir é minha própria filha. Isso é amor"

Clara Maria, filha de Tatá Werneck e Rafa Vitti, completou três aninhos de vida no último domingo (23).

Para celebrar, a mamãe coruja aproveitou o Instagram para se declarar à pequena, bem como lembrar dos aprendizados da maternidade em sua vida.

Tatá Werneck e Clara Maria

Na publicação em vídeo, as duas aparecem deitadinhas brincando o "Jogo do sério", onde não é permitido rir. Mas, é claro, ambas falham.

O afetuoso momento foi escolhido por Tatá para dizer um pouco do que deseja à filha, além de que ela é a pessoa com quem mais consegue se divertir.

Veja abaixo na íntegra:

Há 3 anos, quando você nasceu, eu renasci. Eu entendi a potência de Deus. Do amor. Da entrega. Fiz e faço e farei tudo que puder para que você tenha a melhor vida do mundo. Que seja livre nas suas escolhas. Que sinta meu apoio incondicional. O tanto que eu te amo você só vai entender quando eu mudar a língua portuguesa. Ainda não existe a expressão "você é a mais pura forma de amor que um ser humano é capaz de sentir. " Você é sol para mim, Caca. E eu sou sol sua. A pessoa que mais me faz rir é, por coincidência, minha própria filha. Isso é amor.