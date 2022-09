Zyan puxou a animação da mãe e este vídeo prova: fez o parabéns de Ewbank ser sobre ele

Ao completar 36 anos de idade, a apresentadora Giovanna Ewbank fez uma celebração bem animada junto da família, mas não foi ela que roubou a cena no parabéns. Mais perto do bolo do que qualquer um, Zyan, filho caçula de Giovanna e Bruno Gagliasso, estava pura animação - e todo mundo se deixou contagiar pelo espírito festeiro do pequeno.