Andréia Sadi mostra abraço dos gêmeos após internação de Pedro: "Mentalizava o reencontro"

Na postagem, Sadi escolheu um vídeo e duas fotos. Começando com um abraço dos gêmeos no reencontro, ela sinalizou que "mentalizava" esse momento desde a "primeira noite na UTI com Pedro". "Eles nunca tinham ficado separados desde que nasceram e meu coração de mãe de gêmeos tentava manter a calma diante do imprevisível, da insegurança, do sofrimento do meu bebê".