Bruno de Luca revela sexo do bebê e diz que está em dúvida entre dois nomes da natureza

Bruno queria ser pai de menino, pois sente que pode "querer proteger demais, ser muito ciumento". Agora, está amando a ideia. "Vou ser superparceiro dela. (...) Vou ser uma pessoa mais moderna no futuro. Essa proteção que eu tinha com a minha irmã era porque o mundo era muito doido, mais machista do que é hoje. Continua, né? Mas acho que as coisas estão mudando", refletiu o apresentador, que tem uma irmã mais nova e sempre foi muito protetor.