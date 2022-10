Isa Scherer mostrou a barriga pós-parto dos gêmeos com a naturalidade que o tema merece

Mãe de Mel e Bento, Isa Scherer impressionou a todos durante a gravidez com o tamanho de sua barriga e, agora, no Instagram, tratou com muita naturalidade os efeitos que este crescimento teve em seu corpo. Em um post no qual aparecem cenas cotidianas, como momentos dela com o namorado, Rodrigo Calazans, e os bebês, ela incluiu uma foto bem explícita da barriga, agora com estrias devido ao estiramento rápido da pele.