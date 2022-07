O que é o Tummy-time e como fazer o bebê gostar do famoso tempo de bruços?

“Temos também o estímulo sensorial e cognitivo, uma vez deitado de barriga para baixo o bebê ganha uma perspectiva de visão diferente do habitual e passa a enxergar outros elementos que estimulam os seus sentidos, muito mais do que consegue ver quando deitado de barriga para cima. Além disso, através do toque do local onde ele se apoia, com as diferentes texturas no chão, colchonete, ou tapete estimula a questão sensorial também das extremidades”, reforça a pediatra.