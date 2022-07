Viviane Araújo mostra barrigão em dia de praia e comemora: "Joaquim tá chegando"

Cada vez mais próxima de conhecer o rostinho de Joaquim, seu primeiro filho com o marido Guilherme Militão, Viviane Araújo compartilhou com os fãs um álbum de fotos na praia. Nas imagens, ela aparece de biquini, boné e saída de praia, com a barriguinha em evidência. "Mamãe de 8 meses! Joaquim tá chegando", escreveu a musa.