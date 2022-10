Mãe de 1ª viagem, Viviane Araújo rebate crítica por ter babás: "Momento delicado, apreensivo"

Mãe há um mês, Viviane Araújo usou as redes sociais recentemente para falar com seguidores sobre a rotina com o pequeno Joaquim. Fruto de seu casamento com Guilherme Militão, o bebê conta com os cuidados de mais duas babás além dos pais - e, após ser criticada por ter a ajuda destas profissionais, ela rebateu as falas no Instagram.