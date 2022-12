"Banho de lua" com descolorante sob o sol, pode? Procedimento pede cuidados

Já gestantes e lactantes devem evitar por completo o banho de lua, uma vez que o contato com água oxigenada pode agravar problemas respiratórios na mulher, de acordo com Vital Fernandes Araújo, clínico geral formado na Universidade Federal da Bahia (UFBA). Além disso, a amônia, presente no pó descolorante, ainda apresenta riscos à formação do bebê.