Conhecida por fios loiros, Carolina Dieckmann muda o cabelo e gera comparações: "Letícia Spiller?"

Em seu perfil no Instagram, Carolina Dieckmann mostrou recentemente que passou por uma transformação no visual. Pelas mãos do hairstylist Anderson Couto, a atriz saiu de um loiro com franja e passou para um ruivo mais claro, com corte bem repicado. “Ai como eu amo uma transformação! Blond laranjinha para fazer uma leoa”, escreveu a atriz.