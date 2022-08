Jade Picon resgata o long bob e mostra que o corte médio é a tendência para o ano

Antes de entrar no "Big Brother Brasil 22", da Globo, Jade Picon saiu do platinado para o cabelo escuro. Transformação total, porém, somente na cor. Depois do reality, muita coisa mudou em sua vida, especialmente agora, que ela se prepara para dar vida a sua primeira personagem em uma novela, " Travessia", que entrará no lugar de "Pantanal".