Apelidos de Kate e William no começo do namoro eram um tanto "impróprios" para a realeza

Já William teria dois apelidos bem estranhos para Kate. O herdeiro da coroa teria escolhido os termos "babykins" (algo semelhante a "bebêzinha", em tradução literal) e "DoD", uma sigla equivalente a "Duquesa de Dolittle". Não há uma explicação certa para o apelido, mas entusiastas da monarquia brincam que seria uma combinação do título de nobreza que já era esperado para Kate com alguma piada interna do casal.