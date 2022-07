Chalé Adelaide: mansão real construída por amor pode ser futuro lar de William e Kate

Segundo informações do livro "The Gardens and Parks of Windsor" (1997), que descreve algumas das estruturas de Windsor, a habitação contaria com tudo que a rainha Adelaide poderia esperar, oferecendo charme e conforto. Concebida como um presente romântico, a mansão contaria com dois quartos grandes, múltiplas lareiras, janelas no estilo vitoriano e varandas cobertas.