Chuva de meteoros poderá ser vista por todo o Brasil nesse fim de semana

Esse evento está entre as 12 maiores chuvas de meteoros anuais, que ocorrem quando a Terra, em sua órbita anual pelo sol, acaba "cortando o caminho" por onde passou um cometa. Assim como outros fenômenos nos céus, para observar a chuva de meteoros Delta Aquarídeas, é importante buscar um lugar com céu mais escuro e limpo. O pico deverá acontecer durante a noite do dia 30 de julho.