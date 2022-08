“Veste a Garra”: Onça-pintada é inspiração poderosa de novas camisas da Seleção Brasileira

A Confederação Brasileira de Futebol (CBF), em parceria com a Nike, lança a campanha "Veste a Garra", com novas camisas para a seleção brasileira. A novidade, que embala a equipe para a Copa do Catar 2022, se inspira na onça-pintada para simbolizar o espírito de luta e resiliência do povo brasileiro.