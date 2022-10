Sobrevivente do câncer, Ana Maria se emociona em adeus à Susana: "Me ensinou muito"

“Foi com a mesma garra que ela enfrentou por muitos anos um câncer – o quinto, por sinal – sem nunca deixar de trabalhar, de ter esperança. Susana me ensinou muito e me ensina até hoje”, declarou Ana Maria, dando então seu adeus à amiga. “A última imagem da Susana foi no dia de Nossa Senhora Aparecida, 12 de outubro, ela foi até a Basílica em Aparecida, acompanhada pela mãe. Vá com Deus, viu, Susana. Que Nossa Senhora da Aparecida te receba – e vai receber – de braços abertos”, concluiu.