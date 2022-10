Homenagens à Susana Naspolini saúdam sua irreverência e força: palmas, emoção ao vivo e mais

“Era com muita verdade que ela trazia todos os problemas das comunidades, dos bairros. Ela sentia exatamente o que as pessoas estavam passando ali”, disse Silvana. “A nossa amiga – sua amiga, amiga do Rio de Janeiro. Uma personagem do Rio de Janeiro, que está no coração de todo mundo. Ela lutou, lutou muito. Ela lutou muito contra o câncer. Nunca vi a Susana se queixar. Nunca vi. Sempre com energia, otimismo, fé. Ela nos deixou aos 49 anos – muito cedo. E a saudade fica”, disse Fachel.