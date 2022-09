Bianca Bin e ex-marido são amigos e têm relação próxima: ele até a fotografou com Sérgio Guizé

Bianca Bin, casada com Sérgio Guizé desde 2018, mostrou recentemente que mantém uma madura relação de amizade e respeito com o ex, o fotógrafo Pedro Brandão, com quem foi casada entre 2012 e 2017. Ao viajar para Brasília, onde fica o estúdio do ex-marido, a atriz foi fotografada por ele na companhia de Sérgio - e, no Instagram, explicou aos seguidores a importância que vêm em dar novos significados a antigas relações.