Fala de Claudia Raia sobre homem "largar a mulher de 40 para ficar com a de 20" repercute

Por fim, Claudia ainda argumentou sobre o uso do termo "velha", que na internet, acaba sendo usado muitas vezes de forma pejorativa. "Por que 60 anos é idoso? Não consigo me conformar com isso. (...) Não gosto da palavra 'velho', 'envelhecimento', acho que isso tá na cabeça. É palavra proibida na minha casa, eu não gosto do termo: é pejorativo, te tira do 'game', e eu tô no 'game'", pontuou. A atriz tem falado bastante sobre o etarismo nas redes, e aos 55 anos, busca novas plataformas e formas de inspirar outras mulheres com sua mensagem.