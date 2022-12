Giovanna Ewbank só conheceu a filha, Titi, por conta de Faustão: "Anjo na minha vida"

“O Malawi virou nosso segundo país do coração. A gente vai muito ao Malawi, leva as crianças, as crianças amam o país delas… Eles têm muito orgulho das origens. A gente tem muitos amigos no Malawi, alguns trabalhos sociais… Você nos deu um segundo país”, disse ela ao apresentador, a quem vê como “um anjo” colocado em sua vida.