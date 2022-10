Isadora Ribeiro é uma mãe orgulhosa: lista feitos da filha que se formou em medicina em universidade federal

“Se virando nos 30 para administrar o curso de medicina, as pesquisas no laboratório como cientista da UFRJ, doutorado, estágios, lançamento de dois livros, além dos cuidados com a pequena Catarina, casa e marido”, afirmou. Apesar de jovem, Maria Antônia é casada com Bruno Paranhos e tem uma filhinha de 2 anos.