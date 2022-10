Nada de só um ou dois filhos: conheça famosos que formaram famílias enormes

Além de ser conhecida como a Rainha do Pop, a cantora pode ser considerada uma verdadeira mãezona: ela tem 6 filhos no total. Lourdes Maria, a primogênita, é fruto do relacionamento da famosa com Carlos Leon, seu então preparador físico. Rocco Ritchie, que nasceu durante o casamento de Madonna com o diretor de cinema Guy Ritchie, é o outro filho biológico.