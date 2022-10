Ludmila Dayer inspira ao contar como amiga a "preparou" para a esclerose múltipla sem saber

Segundo ela, a amizade das duas começou antes do diagnóstico e, graças à amiga, ela disse ter embarcado em uma jornada de autoconhecimento. Isso, por sua vez, a fez encarar com mais facilidade a chegada da doença. "Ter cuidado do meu lado emocional e espiritual me preparou para cuidar do físico com positividade e resiliência. Tenho certeza que minha melhora tão rápida tb se deve a isso. Obrigada Max, por reascender em mim essa vontade de ser cada dia melhor", celebrou.