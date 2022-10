Modelo abraçou seu traço único como maior diferencial e, hoje, faz sucesso estrondoso

Estrela de campanhas de marcas como Guess e Chanel, Sophia já estampou mais de 50 publicações e aproveita para usar seu perfil no Instagram como ferramenta para transmitir importantes mensagens sobre aceitação. Com mais de 500 mil seguidores na rede social, a modelo promove o #UnibrowMovement (Movimento Monocelha) em quase todas as suas postagens.