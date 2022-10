Manoel Soares faz reflexão necessária sobre racismo contra Eddy Jr.: "Se sentem à vontade"

Recentemente no “Encontro com Patrícia Poeta” (Rede Globo), o caso de racismo vivido pelo humorista Eddy Jr. foi tema de uma reflexão extremamente válida. Após ver as cenas nas quais o humorista é ofendido de diversas formas por uma vizinha e impedido de usar o mesmo elevador que ela no prédio onde vive, o jornalista Manoel Soares discutiu a questão com um comentário necessário.